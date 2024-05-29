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Звезда "Бригады" Александра Флоринская выразила желание сняться в проекте Голливуда

Александра Флоринская хочет сняться в голливудском проекте

0:46
Кино

Звезда сериала "Бригада" Александра Флоринская призналась, что хотела бы принять участие в голливудском проекте. Об этом она рассказала изданию "Газета.Ru".

Александра Флоринская хочет сняться в голливудском проекте
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Александра Флоринская выразила мнение, что любой актёр мечтает о съёмках в Голливуде, поскольку это интересный опыт.

"Конечно, покорить Голливуд и сняться в каком-нибудь голливудском проекте было бы очень интересно. Если кто-то из артистов скажет, что он не хотел бы сняться в Голливуде, это в любом случае будет лукавством. Поработать, сыграть, получить такой опыт, — это здорово", — призналась актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что в доме звезды "Бригады" Сергея Безрукова теперь живёт экзотический питомец.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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