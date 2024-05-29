Не хотел пугать: Роберт Де Ниро рассказал, кто из лидеров действительно может уничтожить США и весь мир

Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа "клоуном", который уничтожит весь мир

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Во время мероприятия, посвящённого предстоящим президентским выборам, звезда Голливуда Роберт Де Ниро раскритиковал Дональда Трампа, назвав его "клоуном".

Фото: commons.wikimedia.org by Анджела Джордж is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению актёра, Трамп способен нанести вред не только США, но и всему миру. Де Ниро выразил опасения, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к потере свобод, которые все считают само собой разумеющимися.

80-летний актёр заявил, что бывшему президенту США не место в Нью-Йорке, но жители города привыкли терпеть Трампа с тех пор, когда он был обычным дельцом с недвижимостью, притворяющимся важной персоной, и плейбоем, ложью пробивающим себе дорогу к известности.

"Я люблю этот город. Я не хочу его разрушать. Дональд Трамп хочет уничтожить не только город, но и страну, и, в конечном счете, он может уничтожить весь мир", — добавил актёр.

Де Ниро с сожалением признал, что город большого яблока открыт для всех, даже не совсем достойных людей.