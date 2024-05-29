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Не хотел пугать: Роберт Де Ниро рассказал, кто из лидеров действительно может уничтожить США и весь мир

Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа "клоуном", который уничтожит весь мир

1:12
Кино

Во время мероприятия, посвящённого предстоящим президентским выборам, звезда Голливуда Роберт Де Ниро раскритиковал Дональда Трампа, назвав его "клоуном".

Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа "клоуном", который уничтожит весь мир
Фото: commons.wikimedia.org by Анджела Джордж is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению актёра, Трамп способен нанести вред не только США, но и всему миру. Де Ниро выразил опасения, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к потере свобод, которые все считают само собой разумеющимися.

80-летний актёр заявил, что бывшему президенту США не место в Нью-Йорке, но жители города привыкли терпеть Трампа с тех пор, когда он был обычным дельцом с недвижимостью, притворяющимся важной персоной, и плейбоем, ложью пробивающим себе дорогу к известности.

"Я люблю этот город. Я не хочу его разрушать. Дональд Трамп хочет уничтожить не только город, но и страну, и, в конечном счете, он может уничтожить весь мир", — добавил актёр.

Де Ниро с сожалением признал, что город большого яблока открыт для всех, даже не совсем достойных людей.

"Клоун, но этот город довольно гостеприимный. Мы создаем пространство для клоунов", — резюмировал актёр.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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