Знакомый хруст: Татьяна Васильева рассказала о неприятном инциденте на сцене театра

В свои 77 лет Татьяна Васильева продолжает активно работать: она играет в театре и снимается в кино. При таком ритме жизни не исключены и неприятности. Так, недавно во время спектакля актриса сломала ногу.
Сейчас Татьяна Васильева ходит на костылях. Дело в том, что она бежала с бубном и неожиданно упала, столкнувшись с коллегой, потому что пол на сцене довольно скользкий.
"Нога неудобно повернулась, и я услышала знакомый хруст. Я понимала, что сломалась. Мне было так смешно, потому что он не мог встать с меня очень долго и карабкался по мне", — поделилась Татьяна Григорьевна.
Это уже пятый раз, когда актрисе приходится накладывать гипс из-за травмы на работе. Однажды она рассказывала, что в местном травмпункте её принимают, как родную, поскольку она там довольно часто появляется.
Несмотря на это, она продолжает тренироваться с гантелями, потому что не представляет себе жизнь без спорта. Сейчас актриса находится на больничном, но она не собирается долго отдыхать. По словам Васильевой, врачи беспокоятся за неё и просят пить лекарства для укрепления костей, но она отказывается от таблеток, потому что уверена, что всё срастётся само собой.
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