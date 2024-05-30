Две причины, почему сериал "Раневская" противопоказано смотреть главным поклонникам советской актрисы

Поклонникам Фаины Раневской лучше не смотреть современный сериал про неё

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

Российские режиссёры любят снимать сериалы про знаменитых личностей. Один из таких сериалов — "Раневская" с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. Зрителям было интересно понаблюдать за событиями из жизни великой советской актрисы Фаины Раневской, однако далеко не все оказались довольны тем, как она была показана на экране.

Фото: metmuseum.org by Tiffany & Co. is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первая причина возмущения зрителей — отсутствие иронии, которая была одной из главных изюминок Фаины Георгиевны. Её шутки и афоризмы до сих пор популярны. Актриса не стеснялась в выражениях, описывая различные жизненные явления, и было странно, почему то, чем она так славилась, сценаристы и режиссёр обошли стороной.

Вторая причина, по которой знатокам творчества Раневской не понравился её образ в сериале, — несоответствие реальной звезды советского театра и кино и того, какой она вышла в исполнении Цигаль-Полищук. Зрители отметили, что современная актриса выглядела вялой и безжизненной по сравнению с настоящей Раневской.

Некоторые пользователи Сети отметили, что в целом сериал мог бы получиться неплохим, если бы не одно "но": в нём постоянно участвует Раневская, но, как ни парадоксально это прозвучит, именно Раневской в нём катастрофически мало.