Две причины, почему сериал "Раневская" противопоказано смотреть главным поклонникам советской актрисы

Российские режиссёры любят снимать сериалы про знаменитых личностей. Один из таких сериалов — "Раневская" с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. Зрителям было интересно понаблюдать за событиями из жизни великой советской актрисы Фаины Раневской, однако далеко не все оказались довольны тем, как она была показана на экране.
Первая причина возмущения зрителей — отсутствие иронии, которая была одной из главных изюминок Фаины Георгиевны. Её шутки и афоризмы до сих пор популярны. Актриса не стеснялась в выражениях, описывая различные жизненные явления, и было странно, почему то, чем она так славилась, сценаристы и режиссёр обошли стороной.
Вторая причина, по которой знатокам творчества Раневской не понравился её образ в сериале, — несоответствие реальной звезды советского театра и кино и того, какой она вышла в исполнении Цигаль-Полищук. Зрители отметили, что современная актриса выглядела вялой и безжизненной по сравнению с настоящей Раневской.
Некоторые пользователи Сети отметили, что в целом сериал мог бы получиться неплохим, если бы не одно "но": в нём постоянно участвует Раневская, но, как ни парадоксально это прозвучит, именно Раневской в нём катастрофически мало.
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