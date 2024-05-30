Оксана Акиньшина не любит спорт, но при этом не полнеет:секреты стройности актрисы

Оксана Акиньшина придерживается здорового питания, чтобы сохранять форму

Оксана Акиньшина в свои 37 лет может похвастаться девичьей фигурой, что удивительно, учитывая, что актриса не любит заниматься спортом и делает разве что простые упражнения дома.

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Сохранить стройность актрисе помогают простые правила питания. Она ест часто, но маленькими порциями. Рацион Оксаны состоит в основном из нежирного мяса и рыбы, овощей, фруктов, круп, зелени, ягод и кисломолочных продуктов.

Звезда фильмов "Сёстры" и "Стиляги" приучила себя есть ровно столько, сколько требуется организму, чтобы утолить голод, и не больше. Звезда отказалась от сладостей, полуфабрикатов, мучного, продуктов с консервантами и газированных напитков, зато она пьёт много простой воды. Оксана не любительница острых специй, а что касается соли, её она употребляет в очень дозированном количестве.

Также Акиньшина считает одним из наиболее важных факторов красоты и стройности любого человека полноценный сон. В этом удовольствии она себе никогда не отказывает, несмотря на загруженный график.