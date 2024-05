Оксана Акиньшина не любит спорт, но при этом не полнеет:секреты стройности актрисы

Оксана Акиньшина в свои 37 лет может похвастаться девичьей фигурой, что удивительно, учитывая, что актриса не любит заниматься спортом и делает разве что простые упражнения дома.

Фото: flickr.com by gcardinal is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic