Советская цензура не могла такого допустить: вот какую сцену вырезали из "Место встречи изменить нельзя"

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В "Место встречи изменить нельзя" планировалась эротическая сцена

2:25
Кино

В фильме "Место встречи изменить нельзя" нашлось место не только приключениям и расследованиям, но и любви между Варей и Шараповым. Как и полагалось в советском кино, эта любовь была показана очень скромно и целомудренно, однако мало кто знает, что изначально в фильм должна была войти одна откровенная сцена.

В "Место встречи изменить нельзя" планировалась эротическая сцена
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По нынешним меркам эта сцена тоже довольно скромная, однако в то время, когда снималось "Место встречи", даже эпизод, в котором влюблённые просто лежат в постели, мог показаться скандальным.

Постельная сцена была снята. Она должна была последовать сразу после кадров, в которых Варя и Шарапов танцуют. В сценарии откровенный момент был описан всего тремя фразами, и, уже будучи снятым, он длился всего три секунды.

"В бокале с шампанским лопаются пузырьки. Шарапов и Варя в постели. Он обнимает её обнажённые плечи", — говорилось в сценарии.

В романе братьев Вайнеров "Эра милосердия", который лёг в основу фильма Станислава Говорухина, было куда больше эротики.

"Я поцеловал её в плечо и снова поразился, какая у неё нежная, прохладная кожа. Гладя её вьющиеся волосы и тонкие гибкие руки, я весь сгорал, а она была утоляюще свежая, тоненькая, и пахло от неё солнцем и первыми тополиными листочками, и грудь её маленькая с нежными лунами светила мне в сиреневом сумраке занимающегося рассвета, а ноги были длинны и прохладны, как реки", — было написано в книге.

Если бы этот эпизод снимался с такими же чувственными подробностями, как в книге, тогда цензоры были бы уже не просто возмущены, а шокированы дерзостью режиссёра, но даже трёхсекундный эпизод, который вряд ли можно назвать пикантным, было решено не включать в фильм.

Владимир Конкин, исполнивший роль Шарапова, был согласен с таким решением. Он считал, что постельная сцена совершенно неуместна в фильме, в котором и без неё всё получилось гармонично. Откровенные сцены, как правило, снимают для того, чтобы показать на экране ещё больше чувств между героями, однако в случае Вари и Шарапова даже малейшая эротика могла испортить в глазах зрителей их трепетные и нежные отношения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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