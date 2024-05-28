Юная жительница Челябинской области примет участие в создании анимационного сериала "Умка"

8-летняя девочка из Челябинской области примет участие в создании мультсериала "Умка". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма".
Сообщается, что юная жительница города Трёхгорный победила в конкурсе рисунков. Участники должны были создать дизайн бубна шамана Тайкэ. Из более чем 1 тысячи работ выбрали рисунок победительницы. Оформление бубна можно будет увидеть зимой в проекте. При этом отмечается, что авторы "Умки" уже успели интегрировать появление рисунка на бубне шамана в сценарий одного из предстоящих эпизодов.
Ранее Pravda.Ru писала, что девочка, которая встретилась с Владимиром Путиным 12 лет назад, решила посвятить себя кино.
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