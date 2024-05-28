Юная жительница Челябинской области примет участие в создании анимационного сериала "Умка"

8-летняя девочка примет участие в создании мультсериала "Умка"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

8-летняя девочка из Челябинской области примет участие в создании мультсериала "Умка". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма".

Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что юная жительница города Трёхгорный победила в конкурсе рисунков. Участники должны были создать дизайн бубна шамана Тайкэ. Из более чем 1 тысячи работ выбрали рисунок победительницы. Оформление бубна можно будет увидеть зимой в проекте. При этом отмечается, что авторы "Умки" уже успели интегрировать появление рисунка на бубне шамана в сценарий одного из предстоящих эпизодов.

Ранее Pravda.Ru писала, что девочка, которая встретилась с Владимиром Путиным 12 лет назад, решила посвятить себя кино.