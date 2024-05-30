Неожиданная причина, почему в дорамах мужчины выглядят более ухоженными, чем женщины

В дорамах мужчины не просто так выглядят идеальнее женщин

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Дорамы завоевали множество поклонников по всему миру, которые давно запомнили каждого актёра и могут без труда перечислить, кто где снимался.

Фото: 500px.com by Giuseppe Milo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Любители дорам подмечают малейшие детали, которые видят на экране, например, то, что мужчины в южнокорейских сериалах выглядят более ухоженными, чем женщины. Зрители поняли, что это не простое совпадение, поскольку такой момент повторяется из фильма в фильм.

Оказывается, этому есть вполне логическое объяснение. Вопреки стереотипу о том, что женщины больше внимания уделают своей внешности, в Южной Корее всё совсем не так: в этой стране именно мужчин гораздо больше заботит их внешний вид. Они никогда не позволяют себе выйти на улицу небритыми или в даже совсем чуть-чуть мятой одежде. Также корейцы регулярно делают депиляцию, чтобы избавиться от лишней растительности по всему телу.

Что касается кореянок, то они, конечно, тоже следят за внешностью, но делают это без фанатизма, присущего мужской половине страны.