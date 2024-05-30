Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Над Азовским морем сбито 8 американских тактических ракет ATACMS
Без отеков и покраснений: преимущества для вашей кожи при отказе от алкоголя
Умерла любимая многими актриса Анастасия Заворотнюк
Готовим куриный суп с лимоном и кинзой
Аналитик предложила включить в семейную ипотеку тех, кто только планирует детей
Соловьёв заявил, что жену Макрона подменяет актёр Алексей Панин*
Минтруд планирует внести правки в закон о страховании для поддержки участников СВО
Удалять мох лучше в несколько этапов: делимся
Ветеринары рассказали, почему собак лает просто так
Неожиданная причина, почему в дорамах мужчины выглядят более ухоженными, чем женщины

В дорамах мужчины не просто так выглядят идеальнее женщин

1:06
Кино

Дорамы завоевали множество поклонников по всему миру, которые давно запомнили каждого актёра и могут без труда перечислить, кто где снимался.

В дорамах мужчины не просто так выглядят идеальнее женщин
Фото: 500px.com by Giuseppe Milo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Любители дорам подмечают малейшие детали, которые видят на экране, например, то, что мужчины в южнокорейских сериалах выглядят более ухоженными, чем женщины. Зрители поняли, что это не простое совпадение, поскольку такой момент повторяется из фильма в фильм.

Оказывается, этому есть вполне логическое объяснение. Вопреки стереотипу о том, что женщины больше внимания уделают своей внешности, в Южной Корее всё совсем не так: в этой стране именно мужчин гораздо больше заботит их внешний вид. Они никогда не позволяют себе выйти на улицу небритыми или в даже совсем чуть-чуть мятой одежде. Также корейцы регулярно делают депиляцию, чтобы избавиться от лишней растительности по всему телу.

Что касается кореянок, то они, конечно, тоже следят за внешностью, но делают это без фанатизма, присущего мужской половине страны.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера

По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.

Виктория Боня отказалась от 50 миллионов рублей за ночь с миллиардером
В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Киев продолжает массированно атаковать Крым, удары по аэродромам Украины Дмитрий Плотников Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях Сергей Лебедев
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Последние материалы
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобилей
Стало известно, представители каких профессий обязаны завести кошку
Более 3000 неиспользуемых помещений и зданий найдено в Подмосковье
Как приготовить тыквенное мороженое со специями
Эксперт заявил о необходимости привлечения молодых кадров в сферу страхования
Какие привычки приводят к ломкости волос
Роза Сябитова считает, что у Марии Погребняк мало шансов снова выйти замуж
Успешно вырастите амарант, если следовать этим рекомендациям
84-летний Чак Норрис по-прежнему поддерживает форму
Участников изоляционного эксперимента SIRIUS-23 подвергли 36-часовой депривации сна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников