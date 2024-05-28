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Звезда "Майора Грома" Александр Сетейкин признался, что ему тяжело смотреть на себя в кино

Звезде "Майора Грома" Александру Сетейкину тяжело смотреть на себя в кино

0:57
Кино

Александр Сетейкин, исполнитель роли Димы Дубина в фильме "Майор Гром: Игра", признался, что ему трудно видеть себя на экране. Об этом он заявил в интервью изданию "Газета.Ru".

Звезде "Майора Грома" Александру Сетейкину тяжело смотреть на себя в кино
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Актёр сообщил, что обычно не пересматривает проекты со своим участием, поскольку критично относится к своей игре.

"Я не пересматриваю свои проекты, потому что мне очень тяжело смотреть на себя. "Майора Грома" я, конечно, буду смотреть, но на своих сценах буду закрывать глаза. Потому что я очень самокритичный, сразу начинаю думать о том, что сделал не так и как было бы здорово, если бы сделал это иначе", — признался Александр Сетейкин.

Актёр добавил, что ему очень нравится, как его загримировали под роль в новом фильме Олега Трофима

Ранее Pravda.Ru писала, что Александр Сетейкин восхитился талантом комика Евгения Чебаткова.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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