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Находка для поклонников "Пса": этот сериал похож на историю Макса и его собаки

Этот сериал точно понравится поклонникам "Пса"

1:12
Кино

Сериал "Пёс" пришёлся по душе многим зрителям. Животные всегда украшают фильмы, а если это ещё и умный пёс, который помогает расследовать преступления, тогда за ним вдвойне интересно наблюдать.

Этот сериал точно понравится поклонникам "Пса"
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существует ещё один российский сериал, который точно полюбят поклонники "Пса". Он называется "Мухтар. Новый след". У него уже были предыдущие части. История о лейтенанте Алексее Самойлове и его четвероногом помощнике Мухтаре напоминает историю Макса и его собаки.

Один из главных плюсов сериала "Мухтар. Новый след" — это реалистичность. Сценаристы и режиссёр очень внимательно относились к деталям, стремились к тому, чтобы всё выглядело максимально правдоподобно, и ради этого консультировались с кинологами и полицейскими.

Мухтар принимает активное участие в поимке преступников, причём в разных сериях их преступления отличаются по степени тяжести. Мухтар приносит такую несомненную пользу полиции, что его можно смело назвать коллегой Алексея, однако, кроме всего прочего, он стал для него ещё и настоящим другом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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