Российские режиссёры любят снимать продолжения нашумевших фильмов, но чаще всего следующие части получаются менее удачными, что вызывает волну критики со стороны зрителей и экспертов. Впрочем, у любого правила всегда есть исключения. Одним из таких исключений стал "Майор гром: Игра".
Кинокритики отметили, что вторая часть "Майора Грома" получилась гораздо лучше первой. В фильме "Майор Гром: Игра" глубже проработан сюжет, а также больше внимания уделяется внутренним переживаниям и мотивам поступков героев. Зрители теперь лучше понимают, что движет тем или иным персонажем.
Визуальная составляющая тоже стала более качественной. Создатели фильма использовали новые технологии и спецэффекты, чтобы происходящее на экране больше впечатлило зрителей.
Актёрская игра приятно удивила знатоков кинематографа. Было видно, что исполнитель главной роли Тихон Жизневский глубже поработал над образом и придал характеру своего персонажа больше многогранности.
Музыка в новом фильме подобрана так, что каждый саундтрек идеально сочетается с тем эпизодом, в котором он звучит, что не менее важно в кино, поскольку музыка служит для того, чтобы дополнить действие и воздействовать на эмоции публики.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.