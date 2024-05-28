Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для похудения нужно соблюдать дефицит калорий
Эксперты рассказали, как поговорить с котом
Скрытые расходы владельцев спортивных версий LADA: что нужно знать перед покупкой
Хави рассказал о чувствах после увольнения из "Барселоны"
Опилки в огороде: плюсы и минусы
Изготовление массажных свечей дома: лёгкий путь к релаксации
Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей
Мария Ильюхина назвала поступок продюсеров, заменивших её в "Ворониных" предательским
Глава Молдавии предоставила гражданство музыкантам группы "Би-2" и их семьям
Такого не слышал: Иван Янковский прокомментировал сообщения о своём участии в адаптации "Сверхъестественного"

Иван Янковский заявил, что впервые слышит о съёмках адаптации "Сверхъестественного"

0:54
Кино

Актёр Иван Янковский был удивлён, когда его спросили об участии в съёмках российской адаптации сериала "Сверхъестественное".

Иван Янковский заявил, что впервые слышит о съёмках адаптации "Сверхъестественного"
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

Янковский узнал о планах телеканала ТНТ снять свою версию популярного фэнтези-сериала "Сверхъестественное" от журналистов. Новость о том, что на роли братьев Винчестеров могут пригласить звёзд сериала "Слово пацана" Ивана Янковского и Никиту Кологривого оказалась, по крайней мере для него неожиданностью.

"Что это за информация? Я не знаю. Я такого не слышал", — сказал Иван.

Кинокритик Роман Григорьев, в свою очередь, поделился своими мыслями об участии Янковского и Кологривого в проекте. По мнению эксперта, у них есть потенциал для создания интересных образов на экране, так как они более мужественные, чем актёры оригинальной версии.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Вот неугомонная!"
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты
Как спрятаться от взглядом соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Делаем почву плодородной без использования навоза
Делаем почву плодородной без использования навоза
Последние материалы
Новостройки в Дубае дешевле на 25%, чем в Москве
Иван Янковский заявил, что впервые слышит о съёмках адаптации "Сверхъестественного"
Почему уменьшился мозг современного человека
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Чем можно заменить сливки для крема: два доступных варианта
Эксперт объяснил, почему использование более густого масла может быть ошибкой
Четыре бьюти-лайфхака, которые должна знать каждая девушка
L’Equipe: вратарь ПСЖ уйдёт из команды в случае перехода в клуб Сафонова
Ветеринары ответили, сколько должна спать собака
Хорошие соседи вишни будут способствовать её росту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников