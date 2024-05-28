Такого не слышал: Иван Янковский прокомментировал сообщения о своём участии в адаптации "Сверхъестественного"

Актёр Иван Янковский был удивлён, когда его спросили об участии в съёмках российской адаптации сериала "Сверхъестественное".
Янковский узнал о планах телеканала ТНТ снять свою версию популярного фэнтези-сериала "Сверхъестественное" от журналистов. Новость о том, что на роли братьев Винчестеров могут пригласить звёзд сериала "Слово пацана" Ивана Янковского и Никиту Кологривого оказалась, по крайней мере для него неожиданностью.
"Что это за информация? Я не знаю. Я такого не слышал", — сказал Иван.
Кинокритик Роман Григорьев, в свою очередь, поделился своими мыслями об участии Янковского и Кологривого в проекте. По мнению эксперта, у них есть потенциал для создания интересных образов на экране, так как они более мужественные, чем актёры оригинальной версии.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.