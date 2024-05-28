Такого не слышал: Иван Янковский прокомментировал сообщения о своём участии в адаптации "Сверхъестественного"

Иван Янковский заявил, что впервые слышит о съёмках адаптации "Сверхъестественного"

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Иван Янковский был удивлён, когда его спросили об участии в съёмках российской адаптации сериала "Сверхъестественное".

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

Янковский узнал о планах телеканала ТНТ снять свою версию популярного фэнтези-сериала "Сверхъестественное" от журналистов. Новость о том, что на роли братьев Винчестеров могут пригласить звёзд сериала "Слово пацана" Ивана Янковского и Никиту Кологривого оказалась, по крайней мере для него неожиданностью.

"Что это за информация? Я не знаю. Я такого не слышал", — сказал Иван.

Кинокритик Роман Григорьев, в свою очередь, поделился своими мыслями об участии Янковского и Кологривого в проекте. По мнению эксперта, у них есть потенциал для создания интересных образов на экране, так как они более мужественные, чем актёры оригинальной версии.