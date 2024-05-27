Александр Сетейкин восхитился талантом Евгения Чебаткова

Александр Сетейкин хочет быть похожим на Евгения Чебаткова

Исполнитель роли Димы Дубина в фильме "Майор Гром: Игра" Александр Сетейкин признался, что его восхищает талант коллеги Евгения Чебаткова. Об этом он сообщил в интервью изданию "Газета.Ru".

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Александр Сетейкин заявил, что Евгений Чебатков прекрасно играет в кино. Более того, он признался, что мечтает быть похожим на комика.

"Было невозможно не рассмеяться, когда твой партнёр в кадре — стендап-комик Евгений Чебатков. То, как он играет, — это для меня просто непостижимо. Я мечтаю быть таким же крутым артистом и таким же открытым человеком, как он", — сообщил актёр.

Ранее Никита Кологривый заявил, что звезда фильма "Дюна" Тимоти Шаламе его не восхищает.