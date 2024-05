Александр Сетейкин восхитился талантом Евгения Чебаткова

Исполнитель роли Димы Дубина в фильме "Майор Гром: Игра" Александр Сетейкин признался, что его восхищает талант коллеги Евгения Чебаткова. Об этом он сообщил в интервью изданию "Газета.Ru".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic