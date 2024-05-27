"Лучшему пацану Саратова": поклонница преподнесла Никите Кологривому подарок

Поклонница назвала Никиту Кологривого "лучшим пацаном Саратова". Об этом актёр рассказал в своём Telegram-канале.
Он продемонстрировал белый торт, на котором написаны соответствующие слова. Актёр заявил, что ему приятно получить такой подарок.
"Передала девушка Дарья. Большое спасибо, очень приятно получать такие подарки. Вообще, саратовчане, вы — замечательные люди, душевные, хорошие, добрые. Большое вам спасибо от Никиты Кологривого лично. Буду кушать тортик", — сообщил звезда "Слова пацана".
Ранее Pravda.Ru писала, что поклонница подарила Никите Кологривому большой портрет, который вышит крестиком.
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