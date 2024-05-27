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"Лучшему пацану Саратова": поклонница преподнесла Никите Кологривому подарок

Никиту Кологривого назвали "лучшим пацаном Саратова"

0:45
Кино

Поклонница назвала Никиту Кологривого "лучшим пацаном Саратова". Об этом актёр рассказал в своём Telegram-канале.

Никиту Кологривого назвали "лучшим пацаном Саратова"
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Prudhomme, CakesMadeEasy.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он продемонстрировал белый торт, на котором написаны соответствующие слова. Актёр заявил, что ему приятно получить такой подарок.

"Передала девушка Дарья. Большое спасибо, очень приятно получать такие подарки. Вообще, саратовчане, вы — замечательные люди, душевные, хорошие, добрые. Большое вам спасибо от Никиты Кологривого лично. Буду кушать тортик", — сообщил звезда "Слова пацана".

Ранее Pravda.Ru писала, что поклонница подарила Никите Кологривому большой портрет, который вышит крестиком. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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