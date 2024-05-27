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Звезда "Ворониных" Мария Ильюхина назвала пост Екатерины Волковой лицемерным

Мария Ильюхина обвинила Екатерину Волкову в написании лицемерного поста

0:45
Кино

Мария Ильюхина не верит в искренность слов поддержки актрисы Екатерины Волковой. Об этом она сообщила в беседе с изданием "The Voice Mag".

Мария Ильюхина обвинила Екатерину Волкову в написании лицемерного поста
Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Звезда "Ворониных" заявила, что пост коллеги является лицемерным.

"Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки", — сообщила актриса.

Она также добавила, что действующие актёры сериала не поддержали её лично после того, как на роль Маши утвердили Карину Орлову.

Напомним, что в сериал "Костя — Вера", спин-офф "Ворониных", не взяли Марию Ильюхину. После скандала Екатерина Волкова выразила сочувствие актрисе в социальной сети.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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