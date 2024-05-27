Звёзды сериала "Слово пацана" могут сыграть Дина и Сэма Винчестеров в российской версии "Сверхъестественного"

Звёзды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Иван Янковский и Никита Кологривый могут исполнить главные роли в российской версии ленты "Сверхъестественное". Об этом пишет "TheGirl".
Согласно данным издания, телеканал "ТНТ" выпустит ремейк известного сериала, в котором роли Сэма и Дина Винчестеров исполнят названые актёры. Тем не менее, "TheGirl" подчёркивает, что пока это только слухи.
Сериал "Сверъестественное" состоит из 15-и сезонов, первый из которых вышел в 2005 году. По сюжету 2 братьев спасают мирных жителей от разных сверхъестественных существ.
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