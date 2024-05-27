Звёзды сериала "Слово пацана" могут сыграть Дина и Сэма Винчестеров в российской версии "Сверхъестественного"

Янковский и Кологривый могут исполнить главные роли в российском "Сверхъестественном"

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Звёзды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Иван Янковский и Никита Кологривый могут исполнить главные роли в российской версии ленты "Сверхъестественное". Об этом пишет "TheGirl".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно данным издания, телеканал "ТНТ" выпустит ремейк известного сериала, в котором роли Сэма и Дина Винчестеров исполнят названые актёры. Тем не менее, "TheGirl" подчёркивает, что пока это только слухи.

Сериал "Сверъестественное" состоит из 15-и сезонов, первый из которых вышел в 2005 году. По сюжету 2 братьев спасают мирных жителей от разных сверхъестественных существ.