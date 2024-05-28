Политика превыше сюжета: легендарный режиссёр объяснил провалы студии "Дисней"

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Создатель "Русалочки" Джон Маскер высказался против политизации мультфильмов

1:43
Кино

Легендарный режиссёр-мультипликатор Джон Маскер, создатель таких диснеевских шедевров, как "Русалочка", "Аладдин" и "Моана", выразил недовольство тем, как компания Walt Disney расставляет приоритеты в своих последних проектах.

Создатель "Русалочки" Джон Маскер высказался против политизации мультфильмов
Фото: YouTube канал Мультики by Скриншот видео YouTube канала Мультики is licensed under public domain

"Классические мультфильмы Дисней изначально не стремились донести до зрителя какое-то послание. Они хотели, чтобы вы прониклись персонажами, историей и миром, и я думаю, что это по-прежнему является их сутью", — сказал Маскер.

По его мнению, политические идеи должны уступить место более зрелищным сюжетам и привлекательным персонажам. В интервью испанскому изданию El País на Международном саммите Анимайо в Испании Джон Маскер сказал, что студии нужно немного скорректировать курс и сначала создавать персонажей, которые будут неотразимы для зрителей. Затем уже можно добавить идею, но она должна быть на втором месте после зрелищности и захватывающего сюжета.

Режиссёр также поделился своими мыслями о кино, снятом по мотивам его мультфильмов. Он отметил, что компании часто стремятся снизить риски и идут проторённым путём, делая одно и то же, но продавая это в другой форме.

Особенно сильно Джон Маскер раскритиковал новую экранизацию "Русалочки", которая вышла в 2023 году. Он отметил, что в фильме погнались за фотореалистичностью персонажей, но не обыграли историю отношений отца и дочери, которая была сердцем мультфильма. А "реалистичных" живых крабов можно увидеть и в зоопарке. Этим никого не удивишь, и это не может быть самоцелью в анимации.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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