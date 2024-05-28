В США подготовка существенно слабее: режиссёр Шнейдеров объяснил, почему российская актёрская школа лучше американской

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В США актёры кино и театра получают образование в разных учебных заведениях

1:38
Кино

Актриса Янина Студилина, которая училась в Театральном институте имени Щукина и Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, заявила, что американское актёрское образование сильно уступает российскому.

В США актёры кино и театра получают образование в разных учебных заведениях
Фото: flickr.com by Brian is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Режиссёр и кинокритик Давид Шнейдеров согласился с оценкой Янины Студилиной. Он сам окончил Щукинское училище и преподавал в американских театральных школах.

"Ровно настолько, насколько американское кино лучше российского, настолько российский театр лучше американского. В США киноактёр и театральный актёр — это разные профессии, их учат в разных учебных заведениях. В Америке много русских преподавателей актёрского мастерства, потому что именно русская актёрская школа считается лучшей в мире", — сказал Шнейдеров.

По словам критика, русских актёров не приглашают в американское кино из-за незнания языка, но педагоги из России очень ценятся. В Америке очень мало репертуарных театров: в Вашингтоне всего два — Iron Stage и Shakespeare Company, а в Лос-Анджелесе всё ориентировано на киноиндустрию.

Русский театр, скорее, можно сравнить с английским, но никак не с американским. Нельзя равнять Вахтанговскую школу со школой Ли Страсберга и другими учебными заведениями, хотя они все себя гордо называют учениками Константина Станиславского и преподают по нему. Но это их интерпретация, которая, по сути, к великому русскому театральному деятелю не имеет никакого отношения, считает Давид Шнейдеров.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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