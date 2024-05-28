Вдруг на ногу что-то упадёт: Фаина Раневская с юмором оценила пользу русского языка

Фаина Раневская метко высказалась относительно русского мата

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Уже несколько поколений людей используют выражения Фаины Раневской, известной своим острословием. Гениальная русская актриса тонко подметила суть русского мата, которым отнюдь не пренебрегала в своей речи.

Фото: Файл:Подкидыш. Подкидыш. 1939.ogv by Режиссёр Татьяна Лукашевич и съёмочная группа is licensed under public domain

"Даже если знаешь пятнадцать языков — русский всё равно нужен. Мало ли что упадёт на ногу или надо будет выразить радость", — говорила она.

Зная колкость и меткость оценок старшей коллеги, молодые артисты часто просто боялись попадаться на глаза Фаине Георгиевне.

Она легко находила нужные слова, чтобы красиво поддеть. Раневская никогда не стеснялась критиковать чью-либо внешность — как свою собственную, так и незнакомых людей.