Раздает автографы и делает фото: рязанцы рассказали, что на улицах города можно встретить Александра Петрова

Актёра Александра Петрова заметили на съёмках в селе Байдики под Рязанью

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёра Александра Петрова заметили во время съёмок фильма "Почтарь", которые проходят в Рязанской области.

Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях is licensed under public domain

Киногруппа работала в селе Байдики Захаровского района. Местные жители рассказали, что увидели Александра около 19 часов.

"Они работают с 12 часов дня до 12 часов ночи", — поделился наблюдениями один из сельчан.

Напомним, ранее съёмки проходили в Рязани и Касимове. Каждый день десятки рязанцев выстраивались в очередь, чтобы получить автограф и сфотографироваться с актёром.