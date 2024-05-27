Раздает автографы и делает фото: рязанцы рассказали, что на улицах города можно встретить Александра Петрова

Актёра Александра Петрова заметили во время съёмок фильма "Почтарь", которые проходят в Рязанской области.
Киногруппа работала в селе Байдики Захаровского района. Местные жители рассказали, что увидели Александра около 19 часов.
"Они работают с 12 часов дня до 12 часов ночи", — поделился наблюдениями один из сельчан.
Напомним, ранее съёмки проходили в Рязани и Касимове. Каждый день десятки рязанцев выстраивались в очередь, чтобы получить автограф и сфотографироваться с актёром.
"Александр Петров раздает автографы и делает фото", — писали очевидцы.
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