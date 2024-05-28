"Русский Тимоти Шаламе" Марк Эйдельштейн хочет работать в Голливуде: причина не в деньгах и не в амбициях

Марк Эйдельштейн надеется поработать в Голливуде

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Марк Эйдельштейн набирает всё большую популярность не только в России, но и в мире. Он сыграл в фильме Шона Бэйкера "Анора", получившем главный приз Каннского фестиваля, а ещё Марка называют русским Тимоти Шаламе.

Фото: flickr.com by Karen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Российского и голливудского актёров сравнивают из-за того, что оба обладают миловидной внешностью, у обоих тёмные вьющиеся волосы и оба обезоруживают своим обаянием. Возможно, это сравнение стало пророческим, поскольку Эйдельштейн хотел бы активно работать в Голливуде.

Причина этого желания более глубокая, чем простые амбиции или желание получать огромные деньги. По словам Марка, он хотел бы в своих работах затрагивать табуированные в России темы. Не секрет, что в российском кино многие темы не поднимаются из-за многочисленных запретов цензуры.

В "Аноре" затрагивается тема жизни секс-работниц. Размышляя об этом, можно задаваться разными вопросами, например, о том, как девушки доходят до такой жизни, как они себя чувствуют психологически, есть ли у них шанс что-то поменять. Эйдельштейн уверен, что эту и многие другие проблемы ни в коем случае нельзя замалчивать ни в кино, ни в жизни.