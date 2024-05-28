Как на самом деле Анна Пересильд относится к своему первому поцелую в "Слове пацана"

Анна Пересильд по-философски относится к своему первому поцелую

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Анне Пересильд было всего 14 лет, когда она снялась в сериале "Слово пацана". Эта роль была очень сложной и тяжёлой, поскольку героиня Айгуль пережила изнасилование, однако это не единственный момент, который вызвал волнение у молодой актрисы.

Фото: flickr.com by Paul is licensed under Creative Commons CC0 License

Анне пришлось целоваться с Рузилем Минекаевым, который старше её на десять лет. Для Пересильд это был первый поцелуй. Естественно, она нервничала во время съёмок романтической сцены.

Как позже рассказывала Пересильд, она не запомнила, говорила ли она Минекаеву, что никогда не целовалась раньше, но он в любом случае относился к ней внимательно и заботливо и спрашивал, нервничает ли она. Анна не признавалась, что да. Впоследствии она говорила, что даже рада, что её первый поцелуй произошёл в кино.

Восходящая звезда отмечала, что зрители часто ставят знак равенства между актёром и его героем, поэтому многие возмущались, что она, будучи почти ребёнком, целовалась со взрослым парнем. Сама Анна чётко разделяет реальную и экранную жизнь. Она спокойно относится к своему поцелую с Минекаевым.

Анна с детства росла в киношной среде и всегда понимала, что, если она пойдёт по стопам своей матери Юлии Пересильд, ей рано или поздно придётся поцеловаться с кем-то, в кого она не влюблена, поскольку этого требует роль.