Фаина Раневская одной фразой объяснила, чем талант отличается от посредственности

Фаина Раневская назвала главное отличие таланта от посредственности

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Фаина Раневская была неподражаемой в своём умении метко, остроумно и язвительно описывать различные жизненные явления. Актриса отличалась наблюдательностью и подмечала то, что порой укрывается от взглядов большинства людей, недаром её цитаты и сегодня так популярны.

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Разумеется, Фаина Георгиевна не могла не коснуться темы таланта, за который порой выдаёт себя посредственность. Иногда бывает нелегко разобраться, одарён ли тот или иной человек "божьей искрой", но Раневская раскрыла способ, как быстро понять при общении, что к чему.

"Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности", — говорила звезда советского театра и кино.

Впрочем, иногда это правило имеет исключения, ведь порой можно встретить по-настоящему талантливых людей, которых даже с большой натяжкой нельзя назвать скромными и неуверенными в себе.