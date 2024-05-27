Звезда "Очень странных дел" тайно вышла замуж за сына известного музыканта Джона Бон Джови

На тайной свадьбе Милли Бобби Браун присутствовали только она, жених и священник

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20-летняя актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале "Очень странные дела", тайно вышла замуж. Её избранник, Джейкоб Бон Джови, сын известного музыканта Джона Бон Джови, старше её на год. Оба они ещё совсем молоды, но их отношения уже проверены временем.

Фото: YouTube канал Love by Скриншот видео YouTube канала Love is licensed under public domain

Поклонники были неприятно удивлены, узнав, что молодые утаили информацию о свадьбе. Милли сообщила им о своей помолвке, но про бракосочетание не обмолвилась ни словом. Как оказалось, на церемонии присутствовали только молодожёны, их родители и священник.

Милли и Джейк поспешили успокоить своих фанатов, сообщив, что в конце года они планируют устроить церемонию для друзей и коллег, которая станет настоящим праздником. По их словам, они просто хотели сначала решить все формальности с документами.