Жизнь в деревне на экране: "Триикс Медиа" снимает сериал о судьбах и взаимоотношениях в сибирской глубинке

Съёмки семейного сериала, рассказывающего о повседневной жизни в сибирской деревне, начались в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил линейный продюсер картины Андрей Денисов.
"Группа компаний "Триикс Медиа" приступила к съёмкам сериала, состоящего из 20 серий. Все основные сцены будут сняты в пригородах двух городов — Красноярска и Дивногорска. Также у нас запланированы съёмки в национальном парке "Столбы" и в Овсянке. Этот сериал будет о жизни в сибирской деревне, о судьбах людей, которые там оказались случайно, о взаимоотношениях между людьми. На мой взгляд, этот фильм как-то перекликается по тематике с советскими картинами "Мужики" и "Вечный зов"", — поделился Денисов.
Съёмки первого сезона сериала запланированы с конца мая по 10 сентября. Премьера фильма на одном из телеканалов намечена на 2025 год.
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