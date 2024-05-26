Жизнь в деревне на экране: "Триикс Медиа" снимает сериал о судьбах и взаимоотношениях в сибирской глубинке

В Красноярском крае начались съёмки сериала о жизни в деревне

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Съёмки семейного сериала, рассказывающего о повседневной жизни в сибирской деревне, начались в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил линейный продюсер картины Андрей Денисов.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Группа компаний "Триикс Медиа" приступила к съёмкам сериала, состоящего из 20 серий. Все основные сцены будут сняты в пригородах двух городов — Красноярска и Дивногорска. Также у нас запланированы съёмки в национальном парке "Столбы" и в Овсянке. Этот сериал будет о жизни в сибирской деревне, о судьбах людей, которые там оказались случайно, о взаимоотношениях между людьми. На мой взгляд, этот фильм как-то перекликается по тематике с советскими картинами "Мужики" и "Вечный зов"", — поделился Денисов.

Съёмки первого сезона сериала запланированы с конца мая по 10 сентября. Премьера фильма на одном из телеканалов намечена на 2025 год.