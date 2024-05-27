Никакого волшебства: простые правила похудения Александра Семчева, который сбросил 89 кг

Александр Семчев похудел благодаря нескольким простым правилам

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Александр Семчев долгое время имел избыточный вес, и если на экране его пухлость смотрелась забавно, то в жизни актёру было не до смеха.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn is licensed under Creative Commons CC0 License

Такая комплекция, какая была у Семчева, не может не влиять на здоровье. Актёр действительно мучился из-за плохого самочувствия: у него зашкаливало давление и скакал сахар. Именно это заставило Александра Львовича принять важное решение о похудении.

Сейчас Семчева не узнать. Раньше он весил 189 кг, сейчас — 100 кг. Такой впечатляющий результат наводит на мысли о хирургическом вмешательстве, однако актёру не проводили никаких операций по откачиванию жира. Также он не пил никаких таблеток, дающих хороший видимый результат, но негативно сказывающихся на здоровье.

Секрет похудения Семчева прост и элементарен: Александр Львович уменьшил порции пищи, стал пить больше воды, а также исключил из своего рациона множество вредных продуктов, которыми он в своё время злоупотреблял.

Актёр посоветовал всем, кто страдает от ожирения, придерживаться этих же правил, а также найти грамотного врача, чтобы худеть под его руководством.