Михаил Боярский назвал мужа дочери Елизаветы своим сыном

Михаил Боярский считает мужа дочери своим сыном

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил Боярский назвал мужа дочери Елизаветы Боярской своим сыном. Об этом он заявил в интервью "Антенне-Телесемь".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Артист рассказал, что его дети постоянно находятся на съёмках: Елизавета выступает в 2-х театрах и играет в кино, а Максим Матвеев снимается в столице России.

"Мои дети постоянно на съёмках: Лиза занята в 2-х театрах и в кино. Максим от театра отошёл и больше снимается в Москве", — заявил Михаил Боярский.

Елизавета Боярская познакомилась с Максимом Матвеевым на съёмках картины "Не скажу" в 2009-м. Через год влюблённые заключили брак. Сейчас они воспитывают 2-х сыновей — Андрея и Григория.