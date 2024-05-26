Михаил Боярский назвал мужа дочери Елизаветы своим сыном

Михаил Боярский назвал мужа дочери Елизаветы Боярской своим сыном. Об этом он заявил в интервью "Антенне-Телесемь".
Артист рассказал, что его дети постоянно находятся на съёмках: Елизавета выступает в 2-х театрах и играет в кино, а Максим Матвеев снимается в столице России.
"Мои дети постоянно на съёмках: Лиза занята в 2-х театрах и в кино. Максим от театра отошёл и больше снимается в Москве", — заявил Михаил Боярский.
Елизавета Боярская познакомилась с Максимом Матвеевым на съёмках картины "Не скажу" в 2009-м. Через год влюблённые заключили брак. Сейчас они воспитывают 2-х сыновей — Андрея и Григория.
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