Актриса Дарья Екамасова рассказала, почему фильм "Анора" понравится зрителям

Дарья Екамасова заверила, что фильм "Анора" никого не оставит равнодушным

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Дарья Екамасова заявила, что фильм "Анора" никого не оставит равнодушным. Об этом она сообщила агентству ТАСС.

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В то же время в своём Instagram*-аккаунте актриса выразила мнение, что, если проект создан "от чистого сердца", то зрители точно будут его смотреть.

"Я верю, что в кино не существует границ и после этого фестиваля убедилась в этом сполна. Кино, если оно снято от чистого сердца, без корысти, без жадности и расчёта, а с безграничной любовью и от души — всегда находит резонанс с сердцами зрителя", — заявила Дарья Екамасова.

Накануне стало известно, что фильм "Анора" с российскими актёрами получил главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь". В картине приняли участие Дарья Екамасова, Юрий Борисов, Марк Эйдельштейн и другие артисты.

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