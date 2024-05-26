Актриса Дарья Екамасова рассказала, почему фильм "Анора" понравится зрителям

Актриса Дарья Екамасова заявила, что фильм "Анора" никого не оставит равнодушным. Об этом она сообщила агентству ТАСС.
В то же время в своём Instagram*-аккаунте актриса выразила мнение, что, если проект создан "от чистого сердца", то зрители точно будут его смотреть.
"Я верю, что в кино не существует границ и после этого фестиваля убедилась в этом сполна. Кино, если оно снято от чистого сердца, без корысти, без жадности и расчёта, а с безграничной любовью и от души — всегда находит резонанс с сердцами зрителя", — заявила Дарья Екамасова.
Накануне стало известно, что фильм "Анора" с российскими актёрами получил главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь". В картине приняли участие Дарья Екамасова, Юрий Борисов, Марк Эйдельштейн и другие артисты.
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