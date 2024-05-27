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У героини из "Маши и Медведя" есть реальный прототип: что известно про эту девочку

У героини из "Маши и Медведя" есть реальный прототип

1:29
Кино

Режиссёр, сценарист и мультипликатор Олег Кузовков почти 30 лет назад задумал снять "Машу и Медведя". Поводом для вдохновения послужила встреча с незнакомой девочкой, которую он увидел в Крыму.

У героини из "Маши и Медведя" есть реальный прототип
Фото: web.archive.org by Maksim S. is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Когда Кузовков пришёл на пляж, он заметил маленькую девочку, которую невозможно было не заметить. Она была самой шумной и непоседливой среди остальных детей и взрослых, а ещё, как вспоминал Кузовков, она была напрочь лишена каких-либо комплексов.

Если девочке хотелось чего-нибудь, она получала это во что бы то ни стало. Ей было всё равно, что ей скажут и что про это подумают. Например, если она видела, что кто-то из незнакомых людей ел курицу, она могла запросто подойти и отщипнуть кусочек для себя.

Кузовков каждый день наблюдал за этой девочкой. Каждый раз, когда она появлялась, отдыхающие удручённо закатывали глаза и пытались спрятаться, хоть и понимали, что это невозможно.

Режиссёр так и не узнал, как зовут девочку, которая, сама того не зная, подарила ему сюжет об озорной и хулиганистой подруге Медведя, но решил назвать её Машей.

Маша ничем не отличается от той девочки, которую Кузовков когда-то увидел на пляже. Героиня мультфильма точно так же делает что хочет, постоянно устраивает переполох и докучает Медведю, который, несмотря ни на что, очень к ней привязан.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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