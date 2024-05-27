Новый "Вечный зов": под Красноярском начались съёмки сериала о жизни в сибирской глубинке

"Триикс Медиа" приступила к съёмкам сериала о жизни в сибирской деревне

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В Красноярском крае начались съёмки сериала о жизни в сибирской глубинке. Премьера фильма запланирована на 2025 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Путилов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Семейный 20-серийный фильм расскажет о жизни в сибирской деревне. Группа компаний "Триикс Медиа" снимет основные сцены в пригородах Красноярска и Дивногорска, а также в национальном парке "Столбы" и в Овсянке.

"Этот сериал будет о судьбах людей, которые случайно оказались в сибирской глубинке, о взаимоотношениях между людьми", — рассказал линейный продюсер картины Андрей Денисов.

Он отметил, что тематика фильма перекликается с советскими картинами "Мужики" и "Вечный зов". Съёмки первого сезона пройдут с конца мая по 10 сентября.