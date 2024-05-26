Этот фильм получил "Золотую пальмовую ветвь": что известно о проекте "Анора" с российскими актёрами

Что известно о фильме "Анора", который получил главную награду Каннского фестиваля

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Накануне стало известно, что фильм "Анора" получил главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь". Рассказываем, что известно о картине.

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Режиссёром проекта является Шон Бэйкер. В фильме приняли участие некоторые российские актёры. Среди них — Марк Эйдельштейн ("Сто лет тому вперёд"), Юрий Борисов ("Сто лет тому вперёд"), Дарья Екамасова ("Жила-была одна баба") и Алексей Серебряков ("Бандитский Петербург"). Немаловажную роль сыграли и зарубежные артисты — Майки Мэдисон ("Всё к лучшему"), Росс Бродар ("Цимбелин"), Карен Карагулян ("Мандарин"), а также другие.

По сюжету фильма молодая стриптизёрша по имени Анора выходит замуж за сына русского олигарха Ивана. Однако родителей жениха не устраивает его жена. Поэтому они приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всём разобраться.