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Этот фильм получил "Золотую пальмовую ветвь": что известно о проекте "Анора" с российскими актёрами

Что известно о фильме "Анора", который получил главную награду Каннского фестиваля

0:57
Кино

Накануне стало известно, что фильм "Анора" получил главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь". Рассказываем, что известно о картине.

Что известно о фильме "Анора", который получил главную награду Каннского фестиваля
Фото: pixabay.com by borges is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Режиссёром проекта является Шон Бэйкер. В фильме приняли участие некоторые российские актёры. Среди них — Марк Эйдельштейн ("Сто лет тому вперёд"), Юрий Борисов ("Сто лет тому вперёд"), Дарья Екамасова ("Жила-была одна баба") и Алексей Серебряков ("Бандитский Петербург"). Немаловажную роль сыграли и зарубежные артисты — Майки Мэдисон ("Всё к лучшему"), Росс Бродар ("Цимбелин"), Карен Карагулян ("Мандарин"), а также другие.

По сюжету фильма молодая стриптизёрша по имени Анора выходит замуж за сына русского олигарха Ивана. Однако родителей жениха не устраивает его жена. Поэтому они приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всём разобраться. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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