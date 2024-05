Стали известны победители Каннского кинофестиваля. Главной награды удостоился фильм "Анора"

Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported