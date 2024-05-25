Стали известны победители Каннского кинофестиваля. Главной награды удостоился фильм "Анора"

Фильм "Анора" с российскими актёрами получил главную награду Каннского фестиваля

Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

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Главной награды "Золотой пальмовой ветви" удостоился фильм Шона Бэйкера "Анора". В нём приняли участие Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов и другие актёры. Гран-при фестиваля получила картина Паяла Кападии "Всё, что мы представляем светом", а обладателем главного приза в секции "Особый взгляд" стала картина Гуань Ху "Чёрная собака". Известны также другие победители:

Лучший режиссёр — Мигел Гомеш

Приз жюри — Эмилия Перес

Спецприз жюри — Мохаммад Расулоф

"Золотая камера" за лучший дебют — "Арманд"

Лучший сценарий — Корали Фаржеа

Лучшая женская роль — Адриана Пас , Зои Салдана , Карла София Гаскон , Селена Гомес

, , , Лучшая мужская роль — Джесси Племонс

Лучший короткометражный фильм — "Человек, который не мог хранить молчание"

Приз Фипресси — "Семя священного инжира"

Напомним, что Каннский кинофестиваль проходил на юге Франции с 14 по 25 мая.