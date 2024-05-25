Стали известны победители Каннского кинофестиваля. Главной награды удостоился фильм "Анора"

Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
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Главной награды "Золотой пальмовой ветви" удостоился фильм Шона Бэйкера "Анора". В нём приняли участие Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов и другие актёры. Гран-при фестиваля получила картина Паяла Кападии "Всё, что мы представляем светом", а обладателем главного приза в секции "Особый взгляд" стала картина Гуань Ху "Чёрная собака". Известны также другие победители:
Лучший режиссёр — Мигел Гомеш
Приз жюри — Эмилия Перес
Спецприз жюри — Мохаммад Расулоф
"Золотая камера" за лучший дебют — "Арманд"
Лучший сценарий — Корали Фаржеа
Лучшая женская роль — Адриана Пас, Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес
Лучшая мужская роль — Джесси Племонс
Лучший короткометражный фильм — "Человек, который не мог хранить молчание"
Приз Фипресси — "Семя священного инжира"
Напомним, что Каннский кинофестиваль проходил на юге Франции с 14 по 25 мая.