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Стали известны победители Каннского кинофестиваля. Главной награды удостоился фильм "Анора"

Фильм "Анора" с российскими актёрами получил главную награду Каннского фестиваля

Кино

Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фильм "Анора" с российскими актёрами получил главную награду Каннского фестиваля
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Главной награды "Золотой пальмовой ветви" удостоился фильм Шона Бэйкера "Анора". В нём приняли участие Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов и другие актёры. Гран-при фестиваля получила картина Паяла Кападии "Всё, что мы представляем светом", а обладателем главного приза в секции "Особый взгляд" стала картина Гуань Ху "Чёрная собака". Известны также другие победители:

  • Лучший режиссёр — Мигел Гомеш
  • Приз жюри — Эмилия Перес
  • Спецприз жюри — Мохаммад Расулоф
  • "Золотая камера" за лучший дебют — "Арманд"
  • Лучший сценарий — Корали Фаржеа
  • Лучшая женская роль — Адриана Пас, Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес
  • Лучшая мужская роль — Джесси Племонс
  • Лучший короткометражный фильм — "Человек, который не мог хранить молчание"
  • Приз Фипресси — "Семя священного инжира"

Напомним, что Каннский кинофестиваль проходил на юге Франции с 14 по 25 мая.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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