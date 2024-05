Сериал "Fallout": Крис Авеллон подвёл итоги просмотра, назвав сериал привлекательным для фанатов, но не для остальных

Your browser does not support the audio element.

Сценарист и разработчик игр серии "Fallout" Крис Авеллон поделился своими впечатлениями о сериале "Fallout" от Amazon. Согласно его мнению, шоу будет интересно только самым преданным фанатам франшизы, в то время как остальные зрители, вероятно, не найдут в нем ничего особенного.

Фото: flickr.com by Official GDC is licensed under CC BY 2.0