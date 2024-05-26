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Сериал "Fallout": Крис Авеллон подвёл итоги просмотра, назвав сериал привлекательным для фанатов, но не для остальных

Сценарист игры "Fallout" раскритиковал сюжет и персонажей в сериале от Amazon

1:41
Кино

Сценарист и разработчик игр серии "Fallout" Крис Авеллон поделился своими впечатлениями о сериале "Fallout" от Amazon. Согласно его мнению, шоу будет интересно только самым преданным фанатам франшизы, в то время как остальные зрители, вероятно, не найдут в нем ничего особенного.

Сценарист игры "Fallout" раскритиковал сюжет и персонажей в сериале от Amazon
Фото: flickr.com by Official GDC is licensed under CC BY 2.0

Авеллон выделил несколько положительных аспектов в сериале, таких как множество пасхалок для поклонников игр и интересные визуальные приёмы. Например, он отметил сцену битвы в первом эпизоде, где экран проектора окрашивается в апокалиптический оранжевый цвет, что понравилось сценаристу.

Однако он остался недоволен сюжетом и разработкой персонажей. По его мнению, антагонисты оказались слабыми и неубедительными, а собрание корпоративных руководителей в финале выглядело скорее как карикатура. Сценарист также выразил недоумение по поводу того, как в сериале были представлены ключевые фракции из игр, такие как Братство Стали и Новая Калифорнийская Республика.

В итоге Авеллон оценил сериал "Fallout" на 6 из 10 для фанатов франшизы, отметив, что фансервис и отсылки к играм действительно могут порадовать и развлечь преданных поклонников. Однако для зрителей, не знакомых с исходным материалом, шоу, вероятно, не покажется чем-то выдающимся — в этом случае Авеллон готов поставить лишь 4 балла из 10, подчёркивая слабость общей проработки шоу.

Он также призвал дождаться второго сезона и посмотреть, как будут развиваться события, прежде чем делать окончательные выводы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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