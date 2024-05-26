Пол Мескал может сыграть одну из главных ролей в серии байопиков о "The Beatles" от Сэма Мендеса

Пол Мескал может стать частью байопика о "The Beatles" от Сэма Мендеса

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

По данным источников, актёр Пол Мескал, известный по роли в сериале "Нормальные люди", может исполнить одну из главных ролей в серии байопиков о The Beatles, которую планирует снять Сэм Мендес.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Kunze is licensed under CC BY 3.0

Мендес намерен создать четыре фильма, каждый из которых будет сосредоточен на определенных периодах жизни членов легендарной группы. Эти фильмы покажут путь The Beatles от их первых шагов в 1960 году до мирового признания, раскрывая уникальные перспективы Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

На данный момент не сообщается, какого именно участника The Beatles может сыграть Мескал. Известно лишь, что Мендес активно работает над подбором актерского состава и планирует начать съемки первого фильма в ближайшее время, с целью выпустить его в 2027 году.