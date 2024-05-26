Виктория Олейникова рассказала, насколько качественно Никита Кологривый играет её отца

Виктория Олейникова, дочь убитого продюсера музыкальной группы "Комбинация" Александра Шишинина, рассказала, как Никита Кологривый исполняет роль её отца на съёмках сериала Никиты Власова. Об этом она сообщила в интервью "164.ru".
Виктория Олейникова заявила, что звезда "Слова пацана" смог гениально перевоплотиться в её родителя.
"Прекрасно! Судя по тому отснятому материалу, что я видела, он это делает гениально", — сообщила она.
Сериал "Комбинация" должен выйти осенью 2024 года. В нём покажут образование известной одноимённой музыкальной группы. Кроме Никиты Кологривого в ленте принимают участие Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный и другие актёры.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.