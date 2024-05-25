Евгений Чебатков выдвинул несколько требований на съёмках фильма "Майор Гром: Игра"

Актёр Чебатков попросил приносить в гримёрку 2 литра кваса на съёмках "Майора Грома"

0:39 Your browser does not support the audio element. Кино

В сети появился райдер актёра и комика Евгения Чебаткова со съёмок фильма "Майор Гром: Игра". Об этом пишет Telegram-канал "Светские хроники".

Фото: flickr.com by Nikolay Olkhovoy is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Из райдера следует, что Евгений Чебатков потребовал предоставлять ему в гримёрку 2 литра кваса, бутерброд с ветчиной и сыром, а также беспроводную колонку.

Фильм Олега Трофима "Майор Гром: Игра" вышел в российский прокат 23 мая. В картине показали противостояние майора полиции Игоря Грома и злодея Призрака. Евгений Чебатков исполнил в проекте роль тюремного главаря.