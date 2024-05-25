Евгений Чебатков выдвинул несколько требований на съёмках фильма "Майор Гром: Игра"

В сети появился райдер актёра и комика Евгения Чебаткова со съёмок фильма "Майор Гром: Игра". Об этом пишет Telegram-канал "Светские хроники".
Из райдера следует, что Евгений Чебатков потребовал предоставлять ему в гримёрку 2 литра кваса, бутерброд с ветчиной и сыром, а также беспроводную колонку.
Фильм Олега Трофима "Майор Гром: Игра" вышел в российский прокат 23 мая. В картине показали противостояние майора полиции Игоря Грома и злодея Призрака. Евгений Чебатков исполнил в проекте роль тюремного главаря.
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