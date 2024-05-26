Режиссёр Илья Найшуллер завершил съёмки боевика "Главы государства" с участием звёздного актёрского состава

Режиссёр Илья Найшуллер завершил съёмки комедийного боевика "Главы государства"

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Российский режиссёр Илья Найшуллер завершил съёмки своего нового проекта, боевика под названием "Главы государства" ("Heads of State"). Весь процесс занял немного больше года. Найшуллер наиболее известен по своей работе над экшенами "Хардкор" и "Никто" с участием Боба Оденкёрка.

Фото: commons.wikimedia.org by subliminal_G is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

"Главы государства" позиционируется как комедийный боевик, который авторы описывают как смесь "Самолёта президента" и "Успеть до полуночи". Сценарий фильма написали Андре Немец и Джош Аппелбаум (известные по работе над фильмом "Миссия невыполнима: Протокол Фантом"). Подробности сюжета пока держатся в секрете.

Для своего проекта Найшуллер собрал впечатляющий актёрский состав. В фильме также снялись Идрис Эльба, Джек Куэйд (известный по "Пацанам"), Приянка Чопра Джонас (из "Цитадели"), Пэдди Консидайн (появлявшийся в "Доме дракона"), Карла Гуджино ("Ночь в музее"), Сара Нилс (из "Теда Лассо"), Ричард Койл (участвовавший в фильме"Фантастические твари: Тайны Дамблдора") и многие другие.

Пока не сообщается о сроках и дате премьеры "Глав государства". Однако, скорее всего, первый тизер или трейлер стоит ожидать в ближайшие пару месяцев.