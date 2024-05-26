Netflix раскрыл название и дату выхода третьего детектива Райана Джонсона: "Достать ножи: Проснись мертвец" ожидается в 2025 году

Netflix раскрыл полное название и дату выхода третьей части известной франшизы Райана Джонсона. Специальный тизер, выпущенный к этому событию, представил фильм как "Достать ножи: Проснись мертвец", а сама дата релиза намечена на 2025 год. Режиссёр Райан Джонсон также объявил в своих социальных сетях, что в скором времени приступит к работе над проектом.
В ролике представленном Дэниелом Крэйгом, исполняющим роль Бенуа Блана, кратко рассказывается о разгаданных им преступлениях в предыдущих частях, а также намекается на то, что его ожидает самое опасное дело.
Автор сценария и режиссер третьей части "Достать ножи", вновь возьмет на себя руководство проектом. Ранее он был номинирован на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий за работу над предыдущей частью, "Достать ножи 2: Стеклянная луковица" (2022). Райан также является продюсером проекта вместе с Рэмом Бергманом. На данный момент подтверждено участие только Дэниела Крэйга в актерском составе, остальные роли будут объявлены позже.
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