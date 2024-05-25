Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительнице Тюмени предложили выйти замуж на месте ДТП
Учёные совершили прорыв в изучении эффекта Лейденфроста
Финляндия готовится открыть границу с Россией для туристов
Рецепт смузи от стресса с кефиром и семенами конопли
Эксперты выделили лучшие породы кошек для детей
Чем подкормить малину в начале июня?
Можно ли работать страховым агентом без диплома?
Наклейки на руль со стразами могут представлять опасность для здоровья
Анастасия Костенко показала всех своих детей на одном фото
Ольга Дибцева снимется в "бомбическом" проекте после недавних родов

Ольга Дибцева возвращается к работе в кино после недавних родов

1:20
Кино

Звезда "Холопа" Ольга Дибцева сообщила, что возвращается к работе после недавних родов. Об этом она объявила в своём Instagram*-аккаунте.

Ольга Дибцева возвращается к работе в кино после недавних родов
Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ольга Дибцева рассказала, что не смогла отказаться от съёмок, поскольку картина должна быть очень хорошей. 

"Кажется, я возвращаюсь к работе. Пробы грима в новый проект. Проект просто бомбический. Не могла отказаться, хоть я кормящая мать трёхмесячного младенца. Но есть роли, проекты, режиссёры, от которых невозможно отказаться", — сообщила актриса.

Она добавила, что ей нужно восстановиться после родов. Актриса уже смогла сбросить 15 килограмм.

"Съёмки меньше, чем через месяц, осталось прийти в форму. Сбросила уже 15 килограмм, посмотрим, сколько ещё смогу за месяц. Даётся с боем, честно говоря", — призналась Ольга Дибцева.

Напомним, что актриса замужем за бизнесменом Евгением. В феврале 2024 года у пары родилась дочь. Кроме того, у Ольги Дибцевой есть ещё один ребёнок от первого брака.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Последние материалы
Чем подкормить малину в начале июня?
Можно ли работать страховым агентом без диплома?
Наклейки на руль со стразами могут представлять опасность для здоровья
Анастасия Костенко показала всех своих детей на одном фото
Ольга Дибцева возвращается к работе в кино после недавних родов
Стоимость пакета акций компании Nvidia выросла в 30 раз
Врач Бурнацкая: почечная боль нередко иррадирует в спину
От лишнего веса попробуйте танец зумба
Эксперт Афанасьев: доказать инсценировку ДТП может трасологическая экспертиза
Правильные методы для бритья зоны бикини
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников