Ольга Дибцева снимется в "бомбическом" проекте после недавних родов

Звезда "Холопа" Ольга Дибцева сообщила, что возвращается к работе после недавних родов. Об этом она объявила в своём Instagram*-аккаунте.
Ольга Дибцева рассказала, что не смогла отказаться от съёмок, поскольку картина должна быть очень хорошей.
"Кажется, я возвращаюсь к работе. Пробы грима в новый проект. Проект просто бомбический. Не могла отказаться, хоть я кормящая мать трёхмесячного младенца. Но есть роли, проекты, режиссёры, от которых невозможно отказаться", — сообщила актриса.
Она добавила, что ей нужно восстановиться после родов. Актриса уже смогла сбросить 15 килограмм.
"Съёмки меньше, чем через месяц, осталось прийти в форму. Сбросила уже 15 килограмм, посмотрим, сколько ещё смогу за месяц. Даётся с боем, честно говоря", — призналась Ольга Дибцева.
Напомним, что актриса замужем за бизнесменом Евгением. В феврале 2024 года у пары родилась дочь. Кроме того, у Ольги Дибцевой есть ещё один ребёнок от первого брака.
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