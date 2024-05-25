Ольга Дибцева снимется в "бомбическом" проекте после недавних родов

Ольга Дибцева возвращается к работе в кино после недавних родов

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Холопа" Ольга Дибцева сообщила, что возвращается к работе после недавних родов. Об этом она объявила в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ольга Дибцева рассказала, что не смогла отказаться от съёмок, поскольку картина должна быть очень хорошей.

"Кажется, я возвращаюсь к работе. Пробы грима в новый проект. Проект просто бомбический. Не могла отказаться, хоть я кормящая мать трёхмесячного младенца. Но есть роли, проекты, режиссёры, от которых невозможно отказаться", — сообщила актриса.

Она добавила, что ей нужно восстановиться после родов. Актриса уже смогла сбросить 15 килограмм.

"Съёмки меньше, чем через месяц, осталось прийти в форму. Сбросила уже 15 килограмм, посмотрим, сколько ещё смогу за месяц. Даётся с боем, честно говоря", — призналась Ольга Дибцева.

Напомним, что актриса замужем за бизнесменом Евгением. В феврале 2024 года у пары родилась дочь. Кроме того, у Ольги Дибцевой есть ещё один ребёнок от первого брака.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.