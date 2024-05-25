Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессия страхового агента: pro et contra
Фитнес-тренер рассказала, почему нельзя заниматься спортом натощак
Инфляция в России ускорилась в 48 регионах
Не попадись на штраф: как сохранить жизнь на дороге с помощью одного правила
Правильная настройка зеркал: важный шаг к безопасной езде
Экс-директор ЦРУ Гейтс: США должны помириться с Россией
7млн россиян не смогут покинуть страну из-за долгов
Тропический смузи с семенами чиа: вкусное решение для завтрака
Стиль блонда, вышедший из моды — но вам он по-прежнему нравится
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун узаконила отношения с Джейком Бон Джови

Милли Бобби Браун вышла замуж за Джейка Бон Джови

0:55
Кино

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун заключила брак с Джейком Бон Джови. Об этом пишет издание "The Sun".

Милли Бобби Браун вышла замуж за Джейка Бон Джови
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что на церемонии присутствовали родители актрисы и отец её возлюбленного. При этом инсайдер заявил, что пара планирует в этом году провести более масштабное мероприятие в честь радостного события. Он также сообщил, что церемония являлась тихим и романтическим праздником.

"Это был тихий, романтический праздник с самыми близкими, перед которыми они произнесли свои клятвы", — рассказал источник.

Напомним, что Милли Бобби Браун начала встречаться с Джейком Бон Джови в 2021 году, а обручились они в 2023-м. Сейчас актрисе 20 лет, а её супруг на 2 года старше её.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Последние материалы
Правильная настройка зеркал: важный шаг к безопасной езде
Экс-директор ЦРУ Гейтс: США должны помириться с Россией
7млн россиян не смогут покинуть страну из-за долгов
Тропический смузи с семенами чиа: вкусное решение для завтрака
Стиль блонда, вышедший из моды — но вам он по-прежнему нравится
Юрий Лоза опробывал свои силы в жанре "пирожков" и "порошков"
Россиянам рассказали, почему кошка не отходит от хозяина
Лариса Лужина считает, что Барбара Брыльска недостойна фильмов Эльдара Рязанова
Рассказываем о плодах физалиса
ЦБ: сокращение льготной ипотеки не повлияет на застройщиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников