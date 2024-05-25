Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун узаконила отношения с Джейком Бон Джови

Милли Бобби Браун вышла замуж за Джейка Бон Джови

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун заключила брак с Джейком Бон Джови. Об этом пишет издание "The Sun".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что на церемонии присутствовали родители актрисы и отец её возлюбленного. При этом инсайдер заявил, что пара планирует в этом году провести более масштабное мероприятие в честь радостного события. Он также сообщил, что церемония являлась тихим и романтическим праздником.

"Это был тихий, романтический праздник с самыми близкими, перед которыми они произнесли свои клятвы", — рассказал источник.

Напомним, что Милли Бобби Браун начала встречаться с Джейком Бон Джови в 2021 году, а обручились они в 2023-м. Сейчас актрисе 20 лет, а её супруг на 2 года старше её.