Вера Алентова, вдова Владимира Меньшова, рассказала о своей тоске по мужу

Вдова Владимира Меньшова не посещает премьеры фильмов и спектаклей из-за смерти мужа

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Вера Алентова, вдова актёра и режиссёра Владимира Меньшова, призналась, что не посещает премьеры фильмов и спектаклей из-за смерти мужа. Об этом она заявила в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия".

Фото: Leo Medvedev’s Archive is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса сообщила, что всегда смотрела новинки вместе с Владимиром Меньшовым. Однако теперь это невозможно. Ей тяжело даётся осознание смерти супруга.

"Я не смотрю премьеры театра, не смотрю новые фильмы. Мне пока очень трудно, ведь мы всегда ходили туда вдвоём. Мне надо привыкнуть, что я теперь одна. Понимаю, что мне нужно ходить на премьеры, но мне тяжело", — сообщила Вера Алентова.

Она также рассказала, что продолжает общаться с супругом. Актриса верит, что он находится рядом.

"Могу сказать, что для меня он не ушёл. Мы всё равно вместе, я всё ему рассказываю... Только я живу там, где жила, а он переехал в другую квартиру. Как-то так", — заявила она.

Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили в браке 59 лет. В 2021 году муж актрисы умер из-за последствий коронавируса.