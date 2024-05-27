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Старый добрый боевик: Аксель Фоули вернулся на улицы города, чтобы разгромить их в 4-й части "Полицейского из Беверли-Хиллз"

Стрим-сервис Netflix представил трейлер комедийного боевика "Полицейский из Беверли-Х

1:42
Кино

Премьера нового фильма о приключениях детектива Акселя Фоули, роль которого исполняет отлично сохранившийся Эдди Мерфи, состоится 3 июля.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер комедийного боевика "Полицейский из Беверли-Х
Фото: YouTube канал Netflix by Скриншот видео YouTube канала Netflix is licensed under public domain

Этот фильм — четвёртый в серии "Полицейский из Беверли-Хиллз", первый из которых вышел сорок лет назад в 1984 году и стал настоящим хитом.

В новой части Фоули предстоит разоблачить масштабный криминальный заговор. Ему будут помогать его отчуждённая дочь Джейн (Тейлор Пейдж), новый напарник в исполнении Джозефа Гордона-Левитта и капитан лос-анджелесской полиции (Кевин Бейкон).

Также в фильме появятся персонажи, знакомые зрителям по предыдущим частям: Билли Роузвуд (Джадж Райнхолд) и Джон Таггарт (Джон Эштон).

В фильме будет много экшена и юмора. Аксель будет как в старые добрые времена громить городское имущество. Например, в трейлере показано, как Фоули угоняет и уничтожает полицейский вертолёт, таранит роскошный особняк на огромном грузовике и разъезжает по городу на снегоуборочной машине, сминая автомобили.

"Боже, я скучал по тебе, Аксель", — говорит Роузвуд в этот момент.

Режиссёром фильма в стиле старых голливудских боевиков выступает Марк Моллой. Сценарий написали Уилл Билл, Том Гормикэн и Кевин Эттен.

Судя по трейлеру в начале фильма Акселя Фоули предупреждают, что за сорок лет Лос-Анджелес сильно изменился, но главное, что сам Фоули остался прежним. и городу предстоит в этом убедиться.

Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф | официальный трейлер | Netflix
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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