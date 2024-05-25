Никита Кологривый заявил, что ему не нравится актёр Тимоти Шаламе

Никиту Кологривого не восхищает Тимоти Шаламе

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый заявил, что Тимоти Шаламе его не восхищает. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актёр рассказал, что в ближайшем будущем хочет посмотреть "Дюну" с Тимоти Шаламе в главной роли.

"Планирую посмотреть "Дюну", потому что до сих пор начинаю, но засыпаю всё время. Хотя там потрясающий актёр Тимоти Шаламе, замечательный артист, абсолютно потрясающий, никогда таких не видел", — заявил звезда "Слова пацана".

Тем не менее, затем Никита Кологривый признался, что это был сарказм. На самом деле ему нравится Джим Керри.

"Это, конечно же, сарказм был про Тимоти Шаламе, потому что вы же помните, что я люблю фильмы с Джимом Керри. Как может Джим Керри сравниться с Тимоти Шаламе? Такого не понимаю. <...> Пока не захватил он меня своей харизмой", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый сыграет Владимира Маяковского в постановке "Маяковский. Я сам".