На съёмках этого фильма Данелия отказался разговаривать с Неёловой: причиной стала её дотошность

Данелия не был в восторге от Неёловой: она оказалась не подарком

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Когда Георгий Данелия задумал снять "Осенний марафон", он быстро подобрал актёров на роли мужа и жены. Это были Олег Басилашвили и Наталья Гундарева, но режиссёр долго не мог придумать, кого взять на роль любовницы.

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Когда Данелия подумал о кандидатуре Марины Неёловой, он был уверен в том, что она подойдёт на эту роль, поскольку он запомнил актрису хрупкой принцессой из сказок. Данелия был озадачен, когда увидел уже зрелую женщину, но Неёлова уговорила режиссёра дать ей шанс проявить себя в этой работе.

Уже во время съёмок Данелия пожалел о том, что согласился снять Неёлову. Она оказалась очень дотошной и без конца задавала ему вопросы. Из-за этого терялось слишком много времени. В конце концов, совершенно разозлившись на актрису, Данелия перестал с ней разговаривать.

Позже они всё-таки сели за стол, поговорили и уладили конфликт. Данелия ответил Неёловой на все вопросы о её героине, которые интересовали актрису, но сложности на этом не закончились. Из-за своего строптивого характера Неёлова подавляла Басилашвили, и ему было сложно в таких условиях изображать перед камерой любовную связь с ней.