Вот почему Витю из "Брата" называли татарином, хотя он был русским

Витю из "Брата" не просто так называли татарином

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Как и следует из названия знаменитого фильма Алексея Балабанова "Брат", в нём участвует не только Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова, но и его брат Витя, которого сыграл Виктор Сухоруков.

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Витю Багрова в фильме постоянно называли татарином. Это прозвище кажется странным, ведь ни в одной сцене не говорилось, что у героя были татарские корни. Как и Данила, он был чисто русским. Объяснение этого прозвища простое и понятное, достаточно вспомнить русскую поговорку "Незваный гость хуже татарина".

Витя по сюжету был киллером, а таким "гостям", разумеется, ни один человек никогда не радуется. Именно поэтому герой Сухорукова заслужил необычное прозвище, намекающее на то, что его никогда и нигде не ждут.

Стоит отметить, что у самого Сухорукова, в отличие от его персонажа, как раз есть татарские корни. Его предками были жители Казани, которые позже переехали в Москву.