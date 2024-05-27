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Вот почему Витю из "Брата" называли татарином, хотя он был русским

Витю из "Брата" не просто так называли татарином

1:03
Кино

Как и следует из названия знаменитого фильма Алексея Балабанова "Брат", в нём участвует не только Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова, но и его брат Витя, которого сыграл Виктор Сухоруков.

Витю из "Брата" не просто так называли татарином
Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Витю Багрова в фильме постоянно называли татарином. Это прозвище кажется странным, ведь ни в одной сцене не говорилось, что у героя были татарские корни. Как и Данила, он был чисто русским. Объяснение этого прозвища простое и понятное, достаточно вспомнить русскую поговорку "Незваный гость хуже татарина".

Витя по сюжету был киллером, а таким "гостям", разумеется, ни один человек никогда не радуется. Именно поэтому герой Сухорукова заслужил необычное прозвище, намекающее на то, что его никогда и нигде не ждут.

Стоит отметить, что у самого Сухорукова, в отличие от его персонажа, как раз есть татарские корни. Его предками были жители Казани, которые позже переехали в Москву.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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