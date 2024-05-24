Певица Алёна Апина посетила съёмочную площадку "Комбинации"

Журналисты заметили Алёну Апину на съёмках "Комбинации"

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне певица Алёна Апина посетила съёмочную площадку сериала "Комбинация", пишет издание "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На съёмки, которые проходили в Большом зале саратовской консерватории, пригласили журналистов и министра культуры области города Наталию Щелканову. Однако на площадку представителей СМИ не пустили, а вывели происходящее на большой экран.

"Мы снимаем сцену, в которой композитор группы "Комбинация" Виталий Окороков предлагает Алёне Апиной петь в группе. Он встретился с ней в консерватории и уговорил её принять участие в записи их первого хита", — рассказал режиссёр Никита Власов.

Впоследствии на съёмках заметили Алёну Апину. Она ходила по коридору в тапочках. От комментариев певица отказалась.

Напомним, что ранее Алёна Апина расстроилась, поскольку не смогла сняться в сериале. Она заявила, что съёмки с её участием постоянно откладывали.