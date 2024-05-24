Певица Алёна Апина посетила съёмочную площадку "Комбинации"

Накануне певица Алёна Апина посетила съёмочную площадку сериала "Комбинация", пишет издание "Аргументы и Факты".
На съёмки, которые проходили в Большом зале саратовской консерватории, пригласили журналистов и министра культуры области города Наталию Щелканову. Однако на площадку представителей СМИ не пустили, а вывели происходящее на большой экран.
"Мы снимаем сцену, в которой композитор группы "Комбинация" Виталий Окороков предлагает Алёне Апиной петь в группе. Он встретился с ней в консерватории и уговорил её принять участие в записи их первого хита", — рассказал режиссёр Никита Власов.
Впоследствии на съёмках заметили Алёну Апину. Она ходила по коридору в тапочках. От комментариев певица отказалась.
Напомним, что ранее Алёна Апина расстроилась, поскольку не смогла сняться в сериале. Она заявила, что съёмки с её участием постоянно откладывали.
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