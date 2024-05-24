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Кевин Костнер опроверг слухи о своей бурной реакции на показ фильма "Горизонты"

Кевин Костнер заявил, что не плакал после показа фильма "Горизонты"

0:44
Кино

Актёр и режиссёр Кевин Костнер заявил, что на самом деле не плакал после показа фильма "Горизонты" на Каннском кинофестивале. Об этом он сообщил на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире".

Кевин Костнер заявил, что не плакал после показа фильма "Горизонты"
Фото: unsplash.com by Mario Calvo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кевин Костнер признался, что его просто тронули долгие аплодисменты зрителей.

"На самом деле я на секунду начал прокручивать свою жизнь назад. Я как бы вернулся к началу и задался вопросом, как вообще оказался в таком месте", — добавил актёр и режиссёр.

Напомним, что 20 мая появились сведения о бурной реакции Кевина Костнера на показ фильма "Горизонты". СМИ стали писать, что режиссёр картины расплакался после премьеры.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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