Кевин Костнер опроверг слухи о своей бурной реакции на показ фильма "Горизонты"

Актёр и режиссёр Кевин Костнер заявил, что на самом деле не плакал после показа фильма "Горизонты" на Каннском кинофестивале. Об этом он сообщил на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире".
Кевин Костнер признался, что его просто тронули долгие аплодисменты зрителей.
"На самом деле я на секунду начал прокручивать свою жизнь назад. Я как бы вернулся к началу и задался вопросом, как вообще оказался в таком месте", — добавил актёр и режиссёр.
Напомним, что 20 мая появились сведения о бурной реакции Кевина Костнера на показ фильма "Горизонты". СМИ стали писать, что режиссёр картины расплакался после премьеры.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.