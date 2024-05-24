Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме про ИИ

Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме про искусственный интеллект

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме "(Не) искусственный интеллект". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на слова продюсера картины Алексея Чадова.

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Он сообщил, что актёры на роли уже утверждены. При этом Алексей Чадов добавил, что Леон Кемстач сейчас активно готовится к съёмкам проекта.

В свою очередь, звезде "Слова пацана" понравилась тема предстоящего фильма. Он рад, что в России стали снимать футуристические картины.

"Меня очень зацепило то, что в этом фильме затрагивается такая тема, как искусственный интеллект, робототехника. Это очень классно, как по мне — это круто, что у нас такие футуристические фильмы начали снимать, и я, безусловно, хотел бы в нём поучаствовать, поэтому согласился", — признался Леон Кемстач.

Согласно аннотации проекта, главный герой по имени Женя будет заперт внутри экзоскелета с ИИ.

Ранее Pravda.Ru писала, что Юлия Пересильд сыграет в фильме про искусственный интеллект.