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Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме про ИИ

Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме про искусственный интеллект

1:11
Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме "(Не) искусственный интеллект". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на слова продюсера картины Алексея Чадова.

Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме про искусственный интеллект
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Он сообщил, что актёры на роли уже утверждены. При этом Алексей Чадов добавил, что Леон Кемстач сейчас активно готовится к съёмкам проекта. 

В свою очередь, звезде "Слова пацана" понравилась тема предстоящего фильма. Он рад, что в России стали снимать футуристические картины.

"Меня очень зацепило то, что в этом фильме затрагивается такая тема, как искусственный интеллект, робототехника. Это очень классно, как по мне — это круто, что у нас такие футуристические фильмы начали снимать, и я, безусловно, хотел бы в нём поучаствовать, поэтому согласился", — признался Леон Кемстач. 

Согласно аннотации проекта, главный герой по имени Женя будет заперт внутри экзоскелета с ИИ.

Ранее Pravda.Ru писала, что Юлия Пересильд сыграет в фильме про искусственный интеллект.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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