Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме про ИИ

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме "(Не) искусственный интеллект". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на слова продюсера картины Алексея Чадова.
Он сообщил, что актёры на роли уже утверждены. При этом Алексей Чадов добавил, что Леон Кемстач сейчас активно готовится к съёмкам проекта.
В свою очередь, звезде "Слова пацана" понравилась тема предстоящего фильма. Он рад, что в России стали снимать футуристические картины.
"Меня очень зацепило то, что в этом фильме затрагивается такая тема, как искусственный интеллект, робототехника. Это очень классно, как по мне — это круто, что у нас такие футуристические фильмы начали снимать, и я, безусловно, хотел бы в нём поучаствовать, поэтому согласился", — признался Леон Кемстач.
Согласно аннотации проекта, главный герой по имени Женя будет заперт внутри экзоскелета с ИИ.
Ранее Pravda.Ru писала, что Юлия Пересильд сыграет в фильме про искусственный интеллект.
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