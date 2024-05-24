Удар в кадык: Алексей Баталов чуть не погиб на съёмках фильма "Москва слезам не верит"

Алексей Баталов в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", снятом в 1979 году, исполнил роль Гоги настолько убедительно, что ещё долго пользовался любовью всех советских женщин.
Однако не всё так гладко было на съёмочной площадке. Однажды актёр чуть не погиб из-за того что бюджет картины был ограничен, и его не хватало на услуги каскадёров.
Поэтому для сцены драки с хулиганами в тёмной подворотне решили пригласить спортсменов-самбистов. Увлёкшись один из здоровяков нанёс удар Алексею Баталову прямо в кадык. Актёр начал задыхаться и был немедленно доставлен в больницу.
Владимир Меньшов не находил себе места, переживая за Баталова и дальнейшую судьбу кинокартины. Но благодаря тому, что актёр быстро пришёл в себя, инцидент удалось скрыть. Фильм спокойно завершили и выпустили в прокат.
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