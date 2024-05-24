Удар в кадык: Алексей Баталов чуть не погиб на съёмках фильма "Москва слезам не верит"

Алексея Баталова в картине "Москва слезам не верит" чуть не убил спортсмен-самбист

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Алексей Баталов в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", снятом в 1979 году, исполнил роль Гоги настолько убедительно, что ещё долго пользовался любовью всех советских женщин.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

Однако не всё так гладко было на съёмочной площадке. Однажды актёр чуть не погиб из-за того что бюджет картины был ограничен, и его не хватало на услуги каскадёров.

Поэтому для сцены драки с хулиганами в тёмной подворотне решили пригласить спортсменов-самбистов. Увлёкшись один из здоровяков нанёс удар Алексею Баталову прямо в кадык. Актёр начал задыхаться и был немедленно доставлен в больницу.

Владимир Меньшов не находил себе места, переживая за Баталова и дальнейшую судьбу кинокартины. Но благодаря тому, что актёр быстро пришёл в себя, инцидент удалось скрыть. Фильм спокойно завершили и выпустили в прокат.