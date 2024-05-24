Интернет-мем с Анджелиной Джоли: стала известна предыстория, которая за ним стоит

Скриншот программы "Вечернее шоу" с Анджелиной Джоли стал мемом

Снимки знаменитостей часто становятся основой для создания интернет-мемов. Не избежала этой участи и Анджелина Джоли.

Фото: Скриншот паблика vk.com МУЗЫКА | МИЯГИ by Паблик vk.com МУЗЫКА | МИЯГИ is licensed under public domain

Широко известен снимок, где актриса с коварной двусмысленной улыбкой сидит откинувшись на спинку дивана. Этот эмоциональный кадр, который совсем не соответствует её образу элегантной и сдержанной дивы, имеет интересную предысторию.

Если внимательно посмотреть на окружающую обстановку, видно, что место действия — съёмочная площадка телевизионного проекта. оказалось, что забавный момент запечатлен во время съёмок популярной в США программы "Вечернее шоу", ведущим которого является Джей Лено.

В тот вечер Анджелина Джоли была на редкость в прекрасном настроении, много смеялась и эмоционально реагировала на шутки. Скриншот забавного момента из этого шоу быстро разлетелся по интернету, и пополнил коллекцию легендарных интернет-мемов. Чаще всего его используют, когда хотят позлорадствовать над кем-то или пошутить над собой.