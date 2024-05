Интернет-мем с Анджелиной Джоли: стала известна предыстория, которая за ним стоит

Снимки знаменитостей часто становятся основой для создания интернет-мемов. Не избежала этой участи и Анджелина Джоли.

Фото: Скриншот паблика vk.com МУЗЫКА | МИЯГИ by Паблик vk.com МУЗЫКА | МИЯГИ is licensed under public domain