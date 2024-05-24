Интернет-мем с Анджелиной Джоли: стала известна предыстория, которая за ним стоит

Снимки знаменитостей часто становятся основой для создания интернет-мемов. Не избежала этой участи и Анджелина Джоли.
Широко известен снимок, где актриса с коварной двусмысленной улыбкой сидит откинувшись на спинку дивана. Этот эмоциональный кадр, который совсем не соответствует её образу элегантной и сдержанной дивы, имеет интересную предысторию.
Если внимательно посмотреть на окружающую обстановку, видно, что место действия — съёмочная площадка телевизионного проекта. оказалось, что забавный момент запечатлен во время съёмок популярной в США программы "Вечернее шоу", ведущим которого является Джей Лено.
В тот вечер Анджелина Джоли была на редкость в прекрасном настроении, много смеялась и эмоционально реагировала на шутки. Скриншот забавного момента из этого шоу быстро разлетелся по интернету, и пополнил коллекцию легендарных интернет-мемов. Чаще всего его используют, когда хотят позлорадствовать над кем-то или пошутить над собой.
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